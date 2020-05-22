「小蟲」羅德曼的言行始終特異獨行，這次也不例外！在喬丹紀錄片「最後一舞」播畢後，不少他的前公牛隊友都很不滿這種塑造喬丹英雄形象的拍攝方式，尤其是刻意醜化了皮朋，羅德曼卻選擇站在喬丹那邊，強調那些前隊友太脆弱了。

「那些球員看完紀錄片後有點不安，因為他們認為喬丹是在欺騙他們，」羅德曼接受《早安英國》訪問表示，「但我認為喬丹的想法是，你們根本沒有做到我想要你們做到的事情，我是最偉大的球員，為了贏球，我可以做一切的事情。」

「所以接下來喬丹談到整支公牛隊，談論他的隊友，說出自己想法，」羅德曼說，「從心理層面來看，我認為他們不夠強大來處理這些問題，菲爾傑克生是個執教風格輕鬆的教練，喬丹卻更愛強調，我才不在乎你們感受，因為我夠有名了。」

羅德曼最後強調，無論他在「最後一舞」被說成怎樣的形象，或在公牛時期自己做了什麼被公開，他都不會因此受到影響，畢竟能跟喬丹當隊友，且攜手完成第2次3連霸，羅德曼才不會在乎外界對他想法，就算批評前隊友太脆弱也沒差。

(中時 )