新北市多次喊話中央能再支援5億元，以利紓困發放，中央昨下午終於加撥2億5500萬元；新北市長侯友宜今表示，截至昨日止新北核定累計金額達4億多萬元，僅剩1億多元，預計今天會發完，希望中央再撥付3億3900萬元，「如果中央補助款無法及時下來，新北先用市庫墊付，絕不讓民眾拿不到紓困補助！」

新北市今上午召開防疫會議，社會局長張錦麗報告，中央原撥給新北市3億2100萬元，昨日下午增撥2億5500萬元，合計5億7600萬元，各公所加緊人力，加班審核，截至昨日止已核定累計3萬7112件、金額累計4億多，剩1億多元，預計今日會發放完畢。

張錦麗指出，以目前民眾申請狀況來看，預計6月底受理件數將達7萬5000件，若以核定率8成、每件平均1萬5000元來算，約會核定6萬件、9億元，加上行政費1500萬元，共計9億1500萬元；「目前中央已給新北市5億7600萬元，還需要3億3900萬元。」

侯友宜說，新北市製作標準作業手冊後，審核速度非常快，金額看起來還是不夠，希望中央能再撥款，讓發放過程更迅速、更順利，但如果中央補助款沒辦法及時下來，新北會先用市庫撥付，要把中央不足地方做到位

(中時 )