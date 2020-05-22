因應香港可能成為大陸的國家安全隱患，大陸全國人大宣布，將審議「港版國安法」，意味大陸中央政府將變相直接為香港安全問題立法。市場憂心，改法案將又為香港市場帶來紛擾，香港恆生指數今(22日)開盤隨即重挫523點，跌幅一路擴大，接近午盤時段，已崩跌將近4%，下殺861點、暫報23,412點。

受到港版國安法影響，香港恆生指數今開盤後一路下殺，重要個股中，匯豐跌3.5％，跌破38港元、恒生銀行重挫4%；騰訊、港交所皆跌2%以上、中移動跌幅達1.9％。

據報導指出，大陸全國人大宣布，將審議香港版國安法。其規範內容包含禁止分裂國家丶外國干預、顛覆中央人民政府及恐怖主義行為。

對此，美國總統川普回應，大陸如堅持推動「港版國安法」，美國將強烈反應。美國國務院也聲明，大陸實施該法案將造成嚴重動盪，美方與國際社會會給予強烈譴責。

(中時電子報)