台北市丘姓男子被檢方起訴，8年前在他女友住處強扯她的洋裝用手指性侵她，法院3次將他判有罪，台灣高等法院更三審發現案發時女子穿束褲難以穿脫，且她也沒有束褲被強行拉捉的刮擦痕，因證據不足將丘男改判無罪，檢不服提上訴，最高法院駁回確定。

檢方指控，擔任學校家長會長的丘男與被害女子是男女朋友，2012年9月20日凌晨，他在北市信義區女友住處，因故發生爭執，竟強扯她穿著之洋裝，致洋裝之綁帶毀損，再以手指插入她下體，檢方偵結依強制性交罪將丘男起訴。

台北地方法院佐以證人證詞認定丘男犯強制性交未遂罪，將他判刑1年10月，台灣高等法院維持北院判決，經最高法院撤銷後，高院更一審改判刑1年8月，之後更二審判無罪，但遭最高法院撤銷。

高院更三審合議庭為了釐清案情，特別函詢銷售被害女子所著束褲產品的公司，該公司答稱該束褲的正確穿著方式，需耗費相當力氣且過程繁複；丘男被控將她的束褲拉扯至大腿部位，但她卻無束褲遭強行拉扯之刮擦傷痕。

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更三審表示，被害女子案發後不立即進行性侵害驗傷，她女兒在房裡有無聽到吵架聲音陳述不一，她供稱天亮後去醫院驗傷也與事實不相符，她在同一審判期日陳述前後不一，其供詞顯有違經驗法則、不符合常情，因此將丘男判無罪，檢提上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )