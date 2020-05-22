高雄積水情形。（摘自高雄大小事臉書）

致災性豪雨猛襲台灣，全台大雨滂沱，高雄更是受災慘重，有網友在網路上po出多張淹水情形，但網友留言開始為了有沒有淹水大論戰，有韓粉怒吼大喊，高雄市長韓國瑜已經很盡心盡力在處理積水情形，請不要在製造假消息了！

高雄今下起大雨，有許多網友在粉專《高雄大小事》臉書PO出許多地段淹水照片，網友表示，目前鳳仁路、往楠梓車站的機車道、軍校路等路都有積水情形發生，提醒高雄市民要注意。

然網PO出這些照片後，卻引發部分韓粉不滿，直言韓國瑜已在處理災情，「請不要在製造假消息，很無恥」、「淹水路段已經請市府去查了，不要刪圖喔」、「收集資料對造謠者提告！高雄市政府有公告了」、「為了達到罷免的政治目的，不擇手段，真是黑了心腸」！

網友留言。（摘自高雄大小事）

網友留言。（摘自高雄大小事臉書）

韓粉會這樣擔心也不是沒有理由，因有網友近日在臉書PO文「清水溝清到口袋去嗎？這樣叫政績？才5月，市政預算花完了？」，但被高巿府發現是舊新聞與照片，意圖誤導網友，以為高雄三多商圈區域因今日大雨而淹水。對此，高雄市府也有表示，此可能涉嫌災害防救法第41條「散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金」，呼籲民眾分享訊息前先查證，切勿以身試法。

(中時電子報)