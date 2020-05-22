歐系外資出具最新台股策略報告，主要的核心投資論點，包括：一、美國商務部宣布對華為實施新的限制措施，其對台灣科技股的衝擊。二、手機下半年的成長預期。三、疫情帶動的WFH概念題材股下半年的動能展望。四、華為事件是否會引發大陸對蘋果的報復行動。

在上述四大主要投資核心下，歐系外資遴選4檔「最青睞」個股：聯發科(2454)、祥碩(5269)：南亞科(2408)、欣興(3037)；以及3檔「最不青睞」個股：聯電(2303)：聯詠(3034)：台塑化(6505)。

歐系外資指出，美國對華為的新制裁措施，對亞洲的科技股帶來逆風，特別是在半導體的項目。在邏輯半導體方面，這可能會加速下半年的庫存修正；而記憶體的半導體可能出現轉單。中國5G短期內可能不會增加量產，對台積電而言，華為事件的影響是短期性的，中長期而言，台積電會從其他客戶端彌補在華為的衝擊。

歐系外資預期科投股恐再有一波修正，而修正後蘋概股在下半年將率先反彈，蘋概股由於H1的基期低，反彈的幅度也會較大。至於H1表現強勁的WFH概念股，下半年遇「逆風」，因為疫情帶動對PC和伺服器的需求將逐漸放緩。

雖然歐系外資看好蘋概股上半年的低基期有利於H2反彈，但如果因華為事件，讓蘋果遭到來自中國的的報復，這會對蘋果供應鏈帶來衝擊。

個股方面，歐系外資認為美國擴大圍堵華為，有助於IC設計廠聯發科提升5G市占率，聯發科是華為貿易禁令緊縮下的少數受惠個股，雖然在華為目前約1.9億顆智慧型手機處理器中，聯發科僅供貨約3000萬顆，卻是華為旗下海思半導體以外最可靠的替代供應商。

(時報資訊)