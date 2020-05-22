受新冠肺炎疫情肆虐全球影響，惠普企業（Hewlett Packard Enterprise）上季營收獲利意外疲弱。為了度過這場危機，該公司發布到2022財年至少節省10億美元成本的3年計畫，並宣布最高階主管底薪調降25%。

惠普企業周四盤後股價下跌近6%，不計周四盤後表現，今年來股價已跌約35%。

惠普企業公布第二財季營收年減16%，為60.1億美元，不如市場預期的62.9億美元；淨損8.21億美元，合每股虧損64美分。調整後每股盈餘為22美分，較前一年同期的42美分下滑，亦不如市場預估的29美分。

為防止新冠狀病毒快速擴散，自2月起世界各地開始陸續封城鎖國，使惠普企業營運受到打擊。執行長Antonio Neri在法說會上，對客戶的保守心態與供應鏈吃緊表達擔憂。

該公司並宣布自7月1日起，直到2020財年結束，執行長與執行副總裁等級主管的底薪將調降25%，董事會亦通過於同一期間內，每年10萬美元的董事現金聘任費亦調降25%。

惠普企業表示，現在將把重心放在投資與重新調整人力上，以配合公司的供應鏈與房地產策略，也將致力於精簡事業。Neri表示：「我的預期是至少5成員工將永遠不會再回辦公室」。

(時報資訊)