台北市議員簡舒培昨（22）日在議會質詢時，指民眾黨立委蔡壁如在LINE群組說「發言人都死了」涉及職場霸凌，要求勞動局調查，並爆民眾黨立院黨團副主任柯昱安檢查市府同仁手機、電腦追洩密；柯昱安對此氣憤表示將對簡提告，民眾黨發言人楊寶楨則反嗆，總統蔡英文內鬥副總統賴清德才是超大宗的職場霸凌。

簡舒培質詢時指出，蔡壁如在群組內的言論引發爭論，要求北市勞動局根據《勞動檢查方針》，優先針對民眾黨勞動檢查，確認是否有職場霸凌的情事發生；她還加碼爆料，指柯昱安為了清查LINE對話截圖外流源頭，前往市府檢查同仁的手機和電腦。

柯昱安對此在臉書上回應，自稱是「邊緣肥宅」，不可能跑到市府的媒體事務組大呼小叫，要求搜查手機跟電腦；他並要求簡舒培拿出證據，不然就該道歉，否則將對簡提告。

楊寶楨則說，「感謝簡舒培議員的關心，我們民眾黨三位發言人都好好的，真的不關妳的事，希望妳不要過度解讀。」她指出，民進黨面對不斷傳出的「駭客信件」揭露該黨內鬥細節，試圖想轉移焦點，呼籲執政黨應該請總統府出面說明，不要玩文字遊戲，講清楚所謂的遭駭客「偽變造」文件，到底是「變造」還是「偽造」。

「『變造』代表文件有部分是屬實的，那豈不是超大宗的『職場霸凌案』？」楊寶楨說，比起民眾黨一張外流的截圖，總統府的一整份遭駭的文件，涉及嚴重的資安問題，引發重大國安危機，更需要向國人交待。

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(中時電子報)