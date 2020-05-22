淡水警分局17日上午11時許獲報在淡水區後州路公車總站有名老先生坐達總站後並未下車疑似失智，水碓派出所警員林立偉、鍾士翔獲報前往處理，眼尖的警員發現他是上個月曾經走失過的75歲李姓老翁，擔心老翁身體狀況，趕緊先載回派出所休息，再通知老翁的妻子，妻子接到員警電話趕到派出所，見到丈夫平安無事終於鬆了一口氣，非常感激有員警協助。

日前淡水公車總站司機報案稱有乘客坐達總站後未下車，神情迷茫疑似失智，跟他說話都沒有回應，水碓所警員抵達後認出他是上個月才走失過的李姓老翁，日前家屬表示他患有重聽且近來開始有失智的症狀，見時近中午天氣炎熱，擔心老翁身體便先將他載回派出所補充水份，幸好老翁身上攜帶有寫著家屬聯絡電話的紙條，立即撥打電話通知老翁的妻子楊姓婦人前來接他。

婦人抵達時看見老翁平安無事終於安下心來，她說原先載著丈夫要到永樂市場附近吃早飯，讓丈夫先下車在等待自己去停車，豈料停好車後卻遍尋不著丈夫的身影，正驚慌失措之際，接到了員警的電話，想不到老公竟在六公里外的地方被發現，非常感激員警的協助，讓丈夫安然地回到身邊。

淡水警分局表示家中若有長者或患有失智症患者，儘量勿讓其單獨出門，且應佩戴防走失手環或隨身攜帶記載姓名、家中電話及聯絡人等資訊的紙條，有助於警方協助其返家或聯繫家人，避免一時的疏忽，造成憾事發生。

(中時 )