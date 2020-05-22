「罷黃」達標？連署站負責人回應了！圖為時代力量高雄市議員黃捷。(圖/本報系資料照)

高雄市長韓國瑜面臨罷免，韓粉先前為「反制罷韓」，也發起連署要罷免時代力量市議員黃捷，連署點就在鳳山區內，一段時間過去，負責人王先生也曝光最新進度，表示受2大因素影響，決定「遵照市長意志，暫停連署」。

自2月開始，韓粉就密集在相關臉書社團轉發「罷黃」投票站開張資訊，並在門口掛起「守護鳳山幸福、罷免黃捷」旗幟。據「罷黃連署」服務站的服務處人員表示，「目前第一階段2千9百多份已達門檻，待適當時間就會送交中選會審核。惟第二階段目前仍在努力爭取鳳山市民2萬9千多份的聯署支持」。

但據網紅四叉貓劉宇致電中選詢問，中選會並無收到有市民提出罷免黃捷議員的罷免案，連署站直到5月中還陸續收連署。

連署站負責人王先生近日再度回應罷免進度，表示因兩大關鍵原因，「決定暫停連署」，第一，「遵照韓市長指示！罷免不投票、不參與政治活動、不升高對立，罷免黃捷連署暫停、六月六日後繼續」，第二，「受梅雨季影響，部分地區易淹水，為避免高雄市民出門連署遇險，也是暫停考量」。

「罷黃」達標？連署站負責人王先生回應了。(圖/翻攝自臉書)

(中時電子報)