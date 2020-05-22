打開手機、電腦！來看看學生創意與設計！台灣新銳設計年度盛事的「新一代設計展」，延續39年的創意花火將於今（22）日以線上展覽形式綻放。今年受新冠肺炎疫情影響，將實體展轉為線上展出，將展出全台64校138系、超過4000件學生創意作品，並可透過線上功能進一步與創作者互動交流、洽談合作。

由經濟部及教育部共同指導、經濟部工業局主辦、台灣設計研究院執行之「新一代設計展」是台灣青年學子展現創意設計能量的重要舞台，也是企業發掘優秀設計人才、促進產學交流的最佳平台。今年，主辦單位首度將新一代設計展官方網站優化為線上展覽平台，是第一個集結台灣逾百所設計科系的作品資料庫。

過去新一代設計展官網僅刊登獲「金點新秀設計獎」之得獎作品，經此次優化改版，未來參加新一代設計展的作品都有機會在此曝光，匯聚每年台灣年輕學子的設計創意。在產學媒合方面，為了讓好人才更容易被企業找到，網站更增設直接讓企業與學生聯繫的功能，創造良好的產學媒合互動。

本屆新一代設計展策劃主題概念為「Enjoy Every Step！」，鼓勵年輕學子們勇敢踏出每一步，並特別邀請極具影響力的設計藝文交流平台「設計發浪designsurfing」團隊策劃一系列精彩可期的線上主題活動。

首先，將由全台設計院校最具人氣的 YouTuber「六指淵」為網友們開箱 2020新一代設計展線上平台，以企業老闆的身份進行一場破格而出的設計選秀。緊接由新銳空間設計雙人組「雙好設計」、時尚造型師周筱筑（Judy Chou）、設計浪人與新銳攝影藝術家房彥文等三組人馬，分別以三種不同視角來看當代設計美學。

接著將由三場跨界對談的線上直播接力出擊。第一組「人生畫廊Ｘ廖莊敬」，邀請台灣新創遊戲團隊「柒伍壹遊戲」與知名遊戲製作人廖莊敬對談，探討學生創業的無限可能，分享如何將創意轉為商機。第二組「LastyＸ嘖嘖」，則將由去年以畢業設計作品在集資平台創下佳績的「Lasty食物包」團隊，與嘖嘖集資平台一同分享原創設計跟商品集資的成功哲學。第三組「顏伯駿X威廉」，則由曾操刀28屆金曲獎視覺設計的新銳設計師顏伯駿，與「精神科觀察日記」網站主理人，同時也是職場人際暢銷作家威廉，攜手暢談以設計系為起點的職涯規劃。

2020新一代設計展 線上展覽5月22日正式開展。（設研院提供）

(中時電子報)