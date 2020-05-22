社團法人台南市鳳凰城國際青商會日前公布第32屆台南市十大傑出兒童選拔當選名單，最難得的是，億載國小從2014年迄今，連續7年都有學子榮獲台南市十大傑出兒童，今年由億載國小吳芃萱獲此殊榮，彰顯億載國小辦學成效。
蔡一賢會長與青商會一行人專程到億載國小親自恭賀並張貼紅榜。蔡一賢表示，十大傑出兒童選拔申請資格為南市公私立小學六年級在籍學生，各校推薦參選，再由市府教育局推薦多位國中校長擔任評選委員。評選標準，德、智、體、群、美五育各占12％，特殊優良表現事蹟40％，總分評比前十名錄取十大傑出兒童。
吳芃萱獲悉得獎開心說，「很高興能當選今年度台南市十大傑出兒童，謝謝鳳凰城國際青商會的舉辦讓我有機會參與，謝謝校長、老師們讓我有這樣機會代表學校參賽，也謝謝爸爸媽媽細心的教導，讓我榮獲殊榮！」
吳芃萱班級導師游松坡老師表示，芃萱曾當選103、105學年度班級模範兒童，105學年度更由班上同學選舉，足見芃萱於同儕間人緣極佳。
校長林志政表示，吳芃萱同學在學業、體育、弦樂、鋼琴、直笛、書法、Scratch程式設計、舞蹈表演、田徑、游泳及舞蹈…等均有優異的表現，文武全才且多才多藝，動靜皆宜，對各項職務盡心服務，獲師長肯定愛護及同學好評。
自縣市合併，億載國小連續7年榮獲台南市十大傑出兒童，分別是100年第23屆李祥正、103年第26屆趙彥博（台南一中三年級，109年大學學測選擇就讀國防醫學院醫學系）、104年第27屆徐琬婷（台南女中二年級）、105年第28屆劉奕均（台南一中一年級）、106年第29屆劉沛嫻（建興國中三年級）、107年第30屆小莊松岳（安平國中二年級）、108年第31屆台郭恬聿（安平國中二年級）及今年第32屆吳芃萱。
即將上大學的趙彥博媽媽非常感念孩子在億載國小就讀時，師長們為孩子奠定各項學科及才藝札實的底子，讓他在求學路上能快樂成長。彥博今年已獲美國普渡大學電機系入學申請，但深思熟慮後，放棄了美國普渡大學電機系，選擇自己最愛的國防醫學院醫學系就讀，實現從小就想讀醫學院的願望。
(中時 )
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