社團法人台南市鳳凰城國際青商會日前公布第三十二屆台南市十大傑出兒童選拔當選名單，蔡一賢會長與青商會一行人到億載國小張貼紅榜。(曹婷婷攝)

社團法人台南市鳳凰城國際青商會日前公布第32屆台南市十大傑出兒童選拔當選名單，最難得的是，億載國小從2014年迄今，連續7年都有學子榮獲台南市十大傑出兒童，今年由億載國小吳芃萱獲此殊榮，彰顯億載國小辦學成效。

蔡一賢會長與青商會一行人專程到億載國小親自恭賀並張貼紅榜。蔡一賢表示，十大傑出兒童選拔申請資格為南市公私立小學六年級在籍學生，各校推薦參選，再由市府教育局推薦多位國中校長擔任評選委員。評選標準，德、智、體、群、美五育各占12％，特殊優良表現事蹟40％，總分評比前十名錄取十大傑出兒童。

吳芃萱獲悉得獎開心說，「很高興能當選今年度台南市十大傑出兒童，謝謝鳳凰城國際青商會的舉辦讓我有機會參與，謝謝校長、老師們讓我有這樣機會代表學校參賽，也謝謝爸爸媽媽細心的教導，讓我榮獲殊榮！」

吳芃萱班級導師游松坡老師表示，芃萱曾當選103、105學年度班級模範兒童，105學年度更由班上同學選舉，足見芃萱於同儕間人緣極佳。

校長林志政表示，吳芃萱同學在學業、體育、弦樂、鋼琴、直笛、書法、Scratch程式設計、舞蹈表演、田徑、游泳及舞蹈…等均有優異的表現，文武全才且多才多藝，動靜皆宜，對各項職務盡心服務，獲師長肯定愛護及同學好評。

自縣市合併，億載國小連續7年榮獲台南市十大傑出兒童，分別是100年第23屆李祥正、103年第26屆趙彥博（台南一中三年級，109年大學學測選擇就讀國防醫學院醫學系）、104年第27屆徐琬婷（台南女中二年級）、105年第28屆劉奕均（台南一中一年級）、106年第29屆劉沛嫻（建興國中三年級）、107年第30屆小莊松岳（安平國中二年級）、108年第31屆台郭恬聿（安平國中二年級）及今年第32屆吳芃萱。

即將上大學的趙彥博媽媽非常感念孩子在億載國小就讀時，師長們為孩子奠定各項學科及才藝札實的底子，讓他在求學路上能快樂成長。彥博今年已獲美國普渡大學電機系入學申請，但深思熟慮後，放棄了美國普渡大學電機系，選擇自己最愛的國防醫學院醫學系就讀，實現從小就想讀醫學院的願望。

(中時 )