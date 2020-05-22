刑大副隊長林世明調陞交通警察隊隊長。（吳敏菁攝）

彰化縣警察局再度進行後勤科科長等職務調整，縣警局表示，為應本局勤業務需要，有關本局後勤科科長等職務調整，經局長方仰寧邀集兩位副局長、主任秘書、督察長及人事室業務主管等共同開會檢討，刑大副大隊長林世明調陞交通警察隊隊長等，共8名重要警職調動。

彰化縣警局表示，經與會人員依職期、地區、經歷等遷調原則及相關人員之品德操守、學識能力，通盤檢討適任人員

，進行職務調整，5月25日到任。

職務調整如下：

一、保安警察隊隊長蕭啓東調任後勤科科長

二、交通警察隊隊長魏顯驊調任保安警察隊隊長

三、刑事警察大隊副大隊長林世明調陞交通警察隊隊長

四、彰化分局副分局長徐方谷調任秘書科局員支援督察科

五、北斗分局副分局長許順發調任彰化分局副分局長

六、鹿港分局副分局長陳桂彬調任北斗分局副分局長

七、芳苑分局副分局長洪威麟調任鹿港分局副分局長

八、秘書科支援督察科局員王次郎調任芳苑分局副分局長

即將上任交通警察隊隊長的林世明，是警界的拚命三郎、智勇雙全，也是彰化師大碩士，刑警生涯，破獲無數轟動的重大刑案，還曾徒手擒拿槍擊要犯，是柔道高手，拿過世界盃柔道錦標賽第5名、赴東京參加泛太平洋柔道錦標賽亞軍等獎盃數不完。調陞交通隊長，倍受期待。

(中時 )