彰化縣警察局再度進行後勤科科長等職務調整，縣警局表示，為應本局勤業務需要，有關本局後勤科科長等職務調整，經局長方仰寧邀集兩位副局長、主任秘書、督察長及人事室業務主管等共同開會檢討，刑大副大隊長林世明調陞交通警察隊隊長等，共8名重要警職調動。
彰化縣警局表示，經與會人員依職期、地區、經歷等遷調原則及相關人員之品德操守、學識能力，通盤檢討適任人員
，進行職務調整，5月25日到任。
職務調整如下：
一、保安警察隊隊長蕭啓東調任後勤科科長
二、交通警察隊隊長魏顯驊調任保安警察隊隊長
三、刑事警察大隊副大隊長林世明調陞交通警察隊隊長
四、彰化分局副分局長徐方谷調任秘書科局員支援督察科
五、北斗分局副分局長許順發調任彰化分局副分局長
六、鹿港分局副分局長陳桂彬調任北斗分局副分局長
七、芳苑分局副分局長洪威麟調任鹿港分局副分局長
八、秘書科支援督察科局員王次郎調任芳苑分局副分局長
即將上任交通警察隊隊長的林世明，是警界的拚命三郎、智勇雙全，也是彰化師大碩士，刑警生涯，破獲無數轟動的重大刑案，還曾徒手擒拿槍擊要犯，是柔道高手，拿過世界盃柔道錦標賽第5名、赴東京參加泛太平洋柔道錦標賽亞軍等獎盃數不完。調陞交通隊長，倍受期待。
(中時 )
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