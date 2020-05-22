嘉義鐵路殺警案引發各界關注現行監護處分相關規定，對此時代力量立委邱顯智和王婉諭今日舉行記者會，表示現行「刑法」對於監護處分相關規範明顯不足，且有第一線人員反映「保安處分法」有配套修正的必要，因此將提案修正。

王婉諭指出，受監護人有各種不同樣態，例如精神障礙、人格違常、心智缺陷或有藥酒癮等等，並非所有監護處分個案都適合送到醫療機構住院，因此應提供適切的分級分流處遇。

(中時 )