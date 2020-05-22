川普已擺明 就算第二波新冠肺炎疫情來襲也不會封閉美國

美國總統川普周四說，就算第二波新冠肺炎侵襲美國，還是不會封閉國家。

據CNBC新聞網21日報導，川普在密西根州視察福特汽車位於伊普西蘭蒂（Ypsilanti）的呼吸器工廠時被問及，如果第二波疫情來襲會怎麼做。「我們會滅火，不會封閉國家，」他說，「我們能撲滅那些火，管它是餘火還是大火，我們都會撲滅它，可是不會封閉我們的國家。」

川普先前說，過了夏天後，新冠肺炎疫情大流行可能還會有「餘火」，不過他堅稱，美國會滅了它們。而包括川普政府內的衛生專家說，新冠肺炎病毒很可能持續肆虐整個秋天和冬天，甚至隨著流感季節降臨，變得更難對付。

而身為白宮抗擊心冠肺炎專門小組成員的「國家過敏與傳染病研究院」（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）這星期才說，他毫不懷疑，會出現新一波新冠肺炎疫情。

不過，在保持社交距離的規範下，美國經濟吃緊，川普因而大聲疾呼，要美國邁開重新開放的腳步。如今雖然部份地區的新冠病例仍有增無減，但包括紐約在內，美國50州都已重新做了某種程度的開放。

(中時電子報)