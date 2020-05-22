自從外媒上月爆料北韓最高領導人金正恩陷入病危後，引起全球密集關注他的身體狀況與北韓現況，甚至外傳早已腦死等多項傳聞，直至5月1日出席一場公開剪綵儀式才暫時破除相關謠言，但此後又再次「神隱」。曾訪北韓、並與金正恩之間私交聞名的NBA前傳奇球星「小蟲」羅德曼對此表示，「當看到他的妹妹正在治理國家時，就發現有些不對勁了」。

自從金正恩從4月中旬消失在公開場合後，引起外界懷疑他的身體健康狀況，直到5月1日出席順天磷肥廠竣工儀式，並當場剪綵。從影片可看出，金正恩在人群面前笑容滿面，似乎有意向外界傳達他健康狀況良好。

不過據英媒《每日快報》報導，對於金正恩長達20日未公開出現，羅德曼（Dennis Rodman）在接受節目「早安英國」專訪時，堅持認定「有些不對勁」。他表示，當你看到他的妹妹金與正出現在鏡頭前的次數增多時，這意味金正恩的身體狀況恐不如平壤當局嘗試宣傳的樣子，「如果你看到他的妹妹正在電視上治理國家，你就知道『有些不對勁』了」。他表示，如果外界看到金與正正在治理北韓，那就因為她會是接班人。

先前金正恩於4月中旬「神隱」時，金與正被外界視為最有可能的接班人。《衛報》先前分析指出，不論是從今年川金會談時替金正恩速遞菸灰缸、或是替胞兄宣布川普致信表明美方有意協助北韓對抗疫情，金與正已成為金正恩之外最重要的人物，甚至稱已成為他胞兄的「心腹」。自從2018年從南韓冬奧出面以來，金與正不僅在北韓勞動黨內部獲得多數重要頭銜之外，外傳她早是建構其胞兄國內與海外形象的主使者；相對而言，她也獲得金正恩完全的信任。

(中時電子報)