港股跌不停 一度跌逾900點 11:222020/05/22 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸全國人大會議將審議港版國安法列入議程，導致港股22日開盤便跳空大跌逾500點，之後跌幅擴大，一度跌逾900點。10：58，報23404.43點，跌875.6點，跌幅3.61％。 港股開盤已為全日高，報23,756.91點，跌523點。最低見23,364點，跌918點。 各類股方面，地產股跌幅最重，跌逾5％。金融、大型綜合股等跌逾3％。 (工商 ) #跌逾 #港股 #跌幅 #港版 #大陸全國 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》恆指周一收盤小漲 半導體股大跌 16:482020/05/18 財經 港股收漲137點 華為供應鏈舜宇跌11％ 17:362020/05/18 財經 《港股》恆指收漲1.89％ 華為概念股反彈 17:052020/05/19 財經 《港股》港股開盤走高 小米、美團、阿里續上漲 10:172020/05/20 財經 《港股》醫藥、遊戲股撐盤 恆指近收平 17:052020/05/20 財經 《商情》賣壓湧現 打壓周三紐約期棉跌逾1.6％ 10:002020/05/21 財經 港股開高漲百點現收斂 小米財報佳漲2.5％ 10:142020/05/21 財經 《港股》港股先升後跌 小米「績」昂 10:342020/05/21 財經 美國制裁中概股 拖累阿里港股暴跌2％ 11:232020/05/21 財經 《港股》生醫股重挫 恆指收跌0.49％ 17:062020/05/21 財經 財經熱門新聞 4年後…殺進2奈米！驚爆台積電赴美暗藏魔鬼 - 財經 北京慌了！陸廠救不了華為 專家爆最大敗筆 - 財經 遭台積電斷貨能活多久？華為最後死期曝光 - 財經 川普對華為開槍！瘋了…陸散戶竟狂炒這檔 - 財經 美擬進一步制裁！華為警告：慘的是美國 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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