大陸全國人大會議將審議港版國安法列入議程，導致港股22日開盤便跳空大跌逾500點，之後跌幅擴大，一度跌逾900點。10：58，報23404.43點，跌875.6點，跌幅3.61％。

港股開盤已為全日高，報23,756.91點，跌523點。最低見23,364點，跌918點。

各類股方面，地產股跌幅最重，跌逾5％。金融、大型綜合股等跌逾3％。

(工商 )

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