美國針對華為禁令，已陸續頒布絕殺令，務必禁止所有含美國軟硬體技術或設備晶片廠，出貨華為；據市場傳言，該禁令未來將延伸至原料藥市場，而美台在開發新藥與研究新冠疫苗上愈趨積極合作，使台廠相關原料藥的代工商機，頗具想像空間。

美國總統川普日前自己對媒體爆料，過去一周天天吃抗瘧疾藥物「奎寧」預防新冠肺炎，引起醫療體係與專家的強烈反彈，認為係危險而不負責任的行徑。不過，「奎寧」已是具有70年以上歷史的老藥，其安全性範疇有跡可考，並非外界盛傳具高危險之風險。

只是該藥用於預防新冠，也確實令人咋舌。因為目前並沒有任何藥物能印証預防新冠病毒。因此相關「奎寧」原料藥概念股，包括南光(1752)、 健亞(4130)、永信(3705)與旭富(4119W) 等，對川普吃「奎寧」的商機，只是空歡喜一場。

不過，據傳川普政府為進一步對抗中國在全球的勢力，不排除把華為禁令向其他產業延伸，而原料藥即其中之一；據了解，大陸相關製藥廠，目前是美國原料藥代工最大地區，一旦這原料藥的代工商機，向中國以外的其他市場釋出，則本夢比的想像空間大增。

在此題材下，台廠的旭富與南光等原料廠，近日持穩震盪走高，尤其前4月稅前EPS已逾4元的旭富，面臨前波高檔157.5元大套牢區的表現，震盪趨堅演出仍相對強韌，據業者指出，目前在第2季的營運，4月營收已率先再繳出好成績，預期Q2營收仍將優於首季。公司表示，只要美國對大陸原料藥代工將轉單其他地區，則商機確具想像空間。

(工商 )