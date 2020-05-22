新冠肺炎疫情肆虐，繼大學個人申請第二階段甄試採取遠距面試之後，即將到來的四技二專甄選入學第二階段各校面試，離島考生也將採取遠距面試。教育部表示，此次總共有18所技專校院241系科試辦。

為減輕離島考生長途至台灣本島參與109學年四技二專二階甄試的天候、交通及住宿等負擔，教育部委由國立澎湖科技大學、國立金門大學及國立台灣海洋大學（馬祖分校）等3所離島大學設置並提供跨校視訊甄試服務，計有國立台北科技大學、國立虎尾科技大學等18校241個系科（組）、學程參加，詳見技專校院招生委員會聯合會四技二專甄選入學招生網頁。

教育部表示，針對就讀澎湖、金門及馬祖地區高中職的應屆及非應屆畢業生，或於該地區參加109學年度學測或四技二專統一入學測驗者，於四技二專甄選入學5月22日至29日第一階段報名時，須在報名系統勾選參與視訊面試的意願；通過第一階段篩選後，如有符合參與試辦計畫的校系科（組）、學程，可於第二階段報名時再勾選確認參與視訊面試。不過教育部也提醒離島考生，依報名作業規定，第一階段報名時未勾選參與視訊面試意願者，不得於第二階段報名時，要求參加視訊面試。

教育部表示，希望透過試辦計畫照顧離島考生，避免因長途應試而舟車勞頓，影響進入本島大專校院第二階段甄試，以完善高中職畢業考生就學協助機制。教育部也鼓勵離島地區考生報名心儀的試辦計畫的校系科（組）、學程，並參與本試辦計畫。

招聯會綜合事務組組長王盛麒表示，今年首度推離島面試，之前在大學個人申請第二階段時共142名離島考生參與。他表示教育部其實一直想推動離島面試。今年澎湖設了10間視訊教室、馬祖4間、金門也是10間，過程相當順利。

(旺報 )