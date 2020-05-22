高雄巿有數萬人住在石化廠附近的空汙重災區，卻礙於《空汙法》子法對「特殊性工業」的規範，多數工業區卻不用提出監測計畫，為補足漏洞，地球公民基金會等環團22日在高雄巿議會要求就相關自治條例，通過修正草案。

地球公民基金會副執行長王敏玲指出，特殊性工業區緩衝地帶及空氣品質監測設施標準，對於工業區所指的特殊性工業規定其合計基地要超過總基地面積的4分之1。巿議員吳益政認為，有些工業區游走邊緣，就可以不受規範。

另外空氣汙染防制法施行細則有所謂的「開發」，是指特殊性工業區新設、擴大或變更，並以環保署在民國83年1月21日訂定後，才為新設，但像大社工業區，有9成以上都是石化廠，卻早在民國60年就設立，根本無法規範。

大社環境守護聯盟成員江文宏說，他自己在大社工業區旁住了40幾年，而環保署設的空品監測站只測PM2.5、琉氧化物、氮氧化物等，但汙染空品的不只這些，還有其他致癌的揮發性有機物質，卻沒有法規強制工廠做監測。

「自己的環境自己救」環團要求，透過《高雄巿環境維護管理自治條例》修正草案，針對特定區域內一定類別的工業生產開發單位、機關或業者制定空品監測計畫，如果限期未能提出，可處以罰鍰或命停工，以補足漏洞。

(中時 )