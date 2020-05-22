台股今日震盪拉回，生醫族群仍是避險的人氣焦點，上市櫃及興櫃股皆有買盤拉升，個股雞犬升天，上市櫃生醫指數漲幅皆超過2%，成為最強勢的指標。盛弘(8403)、全宇(4148)、寶齡(1760)、合一(4743)等，一度有9檔個股衝至漲停板，興櫃市場甚至有個股盤中漲幅在8成以上。

生技股近期銳不可當，挾著疫情相關題材，漲勢一波接著一波，法人指出，當初生技新藥族群也是挾著想像空間，族群全面飛漲，現在又上演相似的劇碼，醫藥、檢測、疫苗、原料藥股等等的族群皆出現飆漲，不過，究竟能落實在業績上有多少，需要持續追蹤留意。

近年醫療科技公司利用AI技術和行動裝置減少病人進出醫院的頻率，醫療照顧不再僅限醫院或診所，預期以往這些遠距醫療的去規模化效果需要5~10年才會展現，但疫情期間進出醫院不便也不安全，尤其有些地方的醫院人滿為患，這提高了顧客使用遠距醫療的意願，一旦習慣新模式，就難以返回舊有模式，虛擬健康照護便容易成為主流。

資誠聯合會計師事務所數位經濟負責人劉鏡清認為，各地陸續解封後，人群再度聚集，實體的醫療需求會持續存在，但經歷此次疫情後，去規模化、彈性、個人化服務必定更趨主流，改變產業及消費面貌，需要重視未來的發展。

(時報資訊)