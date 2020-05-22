國內新冠肺炎疫情好轉，交通部規劃在端午節連續假期恢復高鐵自由座及台鐵站票，原本與中央流行疫情指揮中心談妥，但指揮中心立場多變，交通部今宣布，站票及自由座在指揮中心正式決議通過解除限制前，雙鐵仍將維持現行的防疫方案，將以加開班次或加掛車廂的方式，盡力提高運能。

交通部表示，因應防疫考量，交通部在清明連假前，為避免乘客難以保持社交距離，主動向指揮中心提案禁售站票及自由座並通過方案。隨著近期疫情趨緩，為紓解端午連假的運能需求，交通部在指揮中心的指導下，著手準備逐步恢復運能的方案，提報給指揮中心，但皆有註明實施日期須視疫情發展狀況彈性調整。

交通部指出，指揮中心與交通部本周針對此方案交換意見，但目前為止仍未獲致確切結論。交通部強調，瞭解乘客返鄉的需求、以及對恢復運能的期盼；但萬事莫如防疫急，雙鐵雖身負疏運重任，但更是防疫最前線，須為台灣的防疫工作盡最大的努力。

交通部說，已指示台鐵及高鐵，6月下旬的端午節連假若仍無法鬆綁，以加開班次或加掛車廂的方式，盡可能提高運能，服務更多返鄉的旅客。

(中時 )