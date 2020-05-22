美中關係持續惡化，加上新一周請領失業救濟金人數再破200萬人，美股四大指數全數收黑，亞股亦跟跌走弱，港股跌幅一度近900點，主要還是中國人大擬定「香港國安法」，川普政府喊話計畫擬法案祭強力制裁，國際局勢增添不確定風險，台股今開盤跌30.76點，報在10977.55點，電子權值股壓盤下，指數開低震盪走低，跌幅逾160點之多，摔下10900點大關，最低來到10834點，現階段國際局勢震盪加劇，台股賣壓轉強，短線恐陷入震盪。

權值股今成為台股主要壓力，股王大立光(3008)開低走低，下跌逾2%，股價最低達3830元，台積電(2330)開低失守月線，盤中更陷入5日線攻防，跌幅逾1.5%，鴻海(2317)開低震盪下挫逾0.5%，目前股價持續糾結在5日線附近。

美國總統川普盤中再發推特，指出美國死於新冠肺炎疫情人數高達9.5萬人，未來三天將降半旗哀悼亡者，也使得美中關係更趨緊繃，最新外電消息指出，美國防堵華為不排除持續擴大牽制，切斷全球對華為晶片供應新規裡的漏洞，使得原先看好的IC設計廠轉單效應恐落空，今以聯發科(2454)為首，下挫逾3.5%，立積(4968)跌幅逾2.5%，瑞昱(2379)、聯詠(3034)也走跌1.5%~2%。

今日各大類股指數幾乎全數走跌，僅生醫族群逆勢撐紅，盤面以題材股支撐為主，生技股今轉強，康那香(9919)漲停鎖住，美德醫(9103)、毛寶(1732)、寶齡富錦(1760)、合一(4743)盤中衝上漲停，高端疫苗(6547)大漲逾7.5%、中化生(1762)上漲6%、國光(4142)亦上漲5.5%。

分析師表示，國際局勢震盪加劇，除美國、大陸關係持續惡化外，中國人大會正在進行中，各界關注「香港國安法」，川普也率先喊出，不會置身事外，也恐延伸後續不確定因素，目前台股指數攻抵區間上緣，似有突破年線持續向上態勢，短線上或機會續攻半年線，觀察月初至今走勢，維持在10650-11000點呈現區間震盪格局，在操作上，建議持股續抱無須急著獲利了結，若往下跌破10日線，表示賣壓轉強，多單應獲利了結出場。

(時報資訊)