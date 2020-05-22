員警穿著制服執勤。（趙雙傑攝）

民進黨立委陳瑩今日在立法院舉行「警察夏季制服更換透氣材質，警用安全帽應由機關配發」記者會，表示警察新款制服去年4月公布後，聽到警察朋友怨聲連連，認為材質太不透氣，應該給予員警舒適、安全的制服、配備，是最基本的照顧、尊重，而另外對於員警反映必須與他人輪流戴同一頂安全帽，或是自費購買，但這屬於貼身設備，警政署應編列預算、招標採購後配發 。

(中時 )