「警察夏季制服更換透氣材質 ，警用安全帽應由機關配發」記者會 16:182020/05/22 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立委陳瑩今日在立法院舉行「警察夏季制服更換透氣材質，警用安全帽應由機關配發」記者會。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 員警穿著制服執勤。（趙雙傑攝） 民進黨立委陳瑩今日在立法院舉行「警察夏季制服更換透氣材質，警用安全帽應由機關配發」記者會，表示警察新款制服去年4月公布後，聽到警察朋友怨聲連連，認為材質太不透氣，應該給予員警舒適、安全的制服、配備，是最基本的照顧、尊重，而另外對於員警反映必須與他人輪流戴同一頂安全帽，或是自費購買，但這屬於貼身設備，警政署應編列預算、招標採購後配發 。 (中時 ) #制服 #警察 #材質 #安全帽 #透氣 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸推「一盔一帶」 安全帽需求暴增！ 出口企業轉內銷 10:562020/05/19 兩岸 破獲大案 苗栗刑警李淞凱當選全國模範警察 14:572020/05/19 社會 DIOR珠寶登台 玩異材質混搭 前衛又時尚 21:172020/05/19 時尚 DIOR珠寶混搭趣 異材質 雙主石 前衛又時尚 04:102020/05/20 時尚消費 員警巡邏右轉未打方向燈鳴笛 撞倒夫婦判國賠103萬 12:172020/05/20 社會 瑞士雷達表庫克船長新作大玩青銅！復刻經典洗鍊出獨一無二的時間軌跡 18:452020/05/20 時尚 梅雨季 做足準備 04:102020/05/21 時尚消費 總統府駭客案 北檢已分案偵辦 09:412020/05/21 社會 熱門股－南寶 價漲量增突破均線 04:102020/05/22 證券．權證 酒醉女臥倒便利商店 警民合力送返家中 16:032020/05/22 社會 政治熱門新聞 韓國瑜最新民調出爐！高雄市府淹水前表態了 - 政治 高雄人回報淹水 左營一張圖網友全驚呆... - 政治 高雄這水淹成河？在地韓粉直播開嗆了！ - 政治 蔡民調太怪？夏春湧爆：台灣恐陷入空前危機！ - 政治 高雄為何積水？綠議員這一幕竟打臉陳菊！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。