慧洋-KY（2637）22日召開股東常會，由董事長藍俊昇主持，會中通過股利分配案，決議每股配發股票股利0.25元、現金股利1.5元，合計股利1.75元，以21日收盤價24.2元計，現金殖利率達6.2％。對於今年因新冠肺炎疫情影響公司獲利，藍俊昇指出，實際上全球是缺船的，但被疫情蓋住，估計下半年需求上升時反彈亦大。

藍俊昇指出，疫情讓商船運作速度變慢了，公司因為擁有最多節能船，往來的都是國際知名大企業，8艘超輕便與卡爾薩姆型船已簽下第三季開始的長約，平均日租有簽到10,500美元，毛利率超過兩成，高於目前現貨市場的4到5千美元。

對於現場股東關心的公司負債比偏高問題，藍俊昇表示，公司今年第一季負債比66.68％，對船公司來說，負債比75％都屬正常，公司持續在投資建造新船，都是算過可獲利才做投資的，公司也持續透過發行公司債等方式努力讓資本額不要拉得太高，以免影響EPS。

公司說明，2019年第一季受到巴西礦災影響，散裝航運市場波動劇烈，再加上中美貿易戰未能如預期順利達成協議，上半年市況較不明朗，然第三季起運輸需求回補，帶動散裝航運穩定向上，使慧洋2019年營運仍可維持一定水準，全年合併營收達138.33億元，稅後淨利21.99億元，分別年增5.86%、21.52%，每股稅後盈餘3.38元。

在船隊規劃上，2019年總計4艘新船加入營運，並同時處分7艘老舊船舶，年底總計船舶數為129艘，總計處分利益約新台幣1億元；此外，2019年市場震盪幅度雖大，但因換約時機得當，使得全年度換約仍有4%的漲幅。

展望2020，由於年初新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，除中國春節假期延長外，因防疫需求採取限制交通、停工、國境管制等政策，造成第一季散裝航運市場氣氛低迷，日前國際航運公會（ICS）、國際港口協會（IAPH）及世界20大商港官方代表出面呼籲維持全球海運與港口港務正常運作，確保民生必需品、原物料及糧食能維持暢通，盼能穩定航運業的市場信心。

慧洋指出，目前散裝航運市場雖呈現低迷狀態，然因2019年初以來普遍保守的市場態度以及環保法規的實施，使新造船投資意願偏低、船舶供給減少，短期因素造成的波動，待疫情穩定後預期會出現強勁的需求回補力道，中長期看來散裝航運市場仍有望逐步走揚，而慧洋今年仍預計交付7艘節能新船，公司輕齡化的節能船隊在市況回升時，將可取得更具競爭力的租金水準。

(工商 )