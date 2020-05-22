游否希（左）開播是水溫，跟女主播趙瑀彤比人氣。（Up直播提供）

知名Youtuber 游否希向來以瘋狂行徑、勁爆言行在網路上備受矚目，與草爺、吃屎哥等人的爭議更是引起廣大關注，如今已自立門戶當起老闆的他，除了持續創作影片外，今日也宣佈重啟直播老本行，回歸Up直播當起直播主，以買法拉利為目標。

其實嫌少人知，游否希在當Youtuber前，職業就是直播主，在3年多前就創下月入百萬的超高收益，一度稱霸直播圈，對於此事，游否希笑稱：「當時開播的第1個月薪水，就直接去買奧迪TT了。」也說到，當時因爲名氣響亮，有些女主播都會私下獻殷情。

面對當年創下的紀錄，重拾直播的游否希表示，這2天其實有偷偷開播回溫一下，相較於3年前多了許多功能，坦言需要點時間適應，他的無預警開播也驚動了直播平台的主播與用戶，除了斗內表達支持外，也直接跟女主播PK，逼的人氣女主播趙瑀彤以性感之姿迎擊。

多了老闆身份的游否希，於個人工作室開幕時就曾表示，面對房租、人事等開銷，每月最少需支出40萬元，壓力不小，近期也因受到疫情的影響，業配數量變少了一些，但都還在可控制的範圍之內，對於自己本次回歸直播，他深具信心的霸氣期許，希望這次買的不只是奧迪，最少要是法拉利才行。

(中時 )