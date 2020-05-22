罷韓投票將在6月6日登場，中選會昨也宣布，罷韓活動從今日開跑，並到投票前一天6月5日為止。不過，近日高鐵推出的大學生優惠，活動時間為5月27日至6月9日和投票日撞期；國防大學也宣布原訂於6月6日和6月7日舉辦的考試延期。引來藍營質疑，蔡政府在用國家機器干預罷韓。

國民黨立院黨團今日召開「不擇手段！國家機器追殺韓國瑜」記者會，並在臉書上直播。

藍委蔣萬安表示，他懷疑高鐵的優惠的對象實施的方向都有針對性，因為過去雖然也有同樣的活動，但不會安排在這個時間。同時他也質疑，國防度推遲國防大學三軍指參學院原訂於6月6日和6月7日舉辦的考試，也是在呼應罷韓，並侵犯考生權益。

林奕華指出，近日有一篇屬名法務部，名為〈韓國瑜不值得你觸法〉的文宣在社會上流傳。但尋問法務部之後，法務部表示沒有發布相關文宣。不過她覺得很奇怪，有這樣的文宣在散發，卻未聽聞法務部或任何政府單位，出面澄清這是假文宣。她批評，法務部默認此事，其實等於是支持。

陳玉珍也說，從李進勇「剁頭說」開始，現在國家機器全面動起來干預罷韓，質疑是不是打賴之後要打韓，並呼籲民進黨不要把髒手伸進罷免投票。

(中時電子報)