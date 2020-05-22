六都剩下桃園、新北尚未宣布開放酒店、舞廳營業，桃園市長鄭文燦22日舉辦防疫會議接受媒體詢問，他說，預計規畫安檢配合防疫，評估讓業者提出申請，具體方式還在研擬中。

鄭文燦表示，桃園市推出防疫安心餐廳認證標章，反應很不錯，因此請衛生局針對認證標章的核發同時，做好衛生檢查。另外，也請經發局針對美容美髮業者協商，一樣推動防疫安心店家的認證標章。他說，因為這段時間洗頭髮的、走進美髮單位的少很多，他們的收入大幅的減少。

鄭文燦說，未來防疫新生活勢必要常態化，已請各局處7月之後的活動，都要防疫規範再檢討一次。鄭文燦強調，活動可以逐步開放，但是防疫規範需要達標。

另外針對酒店、舞廳復業，鄭文燦說，將配合消防安檢稽查，同時做好防疫措施，並讓業者申請，不過具體方式還在研擬中。

對此業者則說，希望盡快解封，桃園市也有知名酒店，雖然不營業，但少爺仍正常上班，每天加強打掃清潔外，也訓練本職學能，如要求儀態。業者說，若放無薪假，對員工來說，生計會大受影響，也開放員工預支薪水，共同度過難關。

(中時 )