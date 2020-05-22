台中市警察局第四分局南屯派出所員警，在接獲民眾報案有小動物在中彰快速道路跑竄，立即趕往現場。（翻攝照片／盧金足台中市傳真）

員警擔心照顧不周反而讓小貓有生命危險，因此帶往獸醫檢查，確定健康狀況無虞後，請愛心中途之家接手後續照料事宜。（翻攝照片／盧金足台中市傳真）

台中市警察局第四分局南屯派出所接獲民眾報案，有小動物在中彰快速道路跑竄，立即趕往現場，見一隻小黃貓在高速行駛的車道旁不斷發抖，憂對用路人交通安全疑慮，性命也堪憂，員警對小黃貓實施「保護管束」帶回派出所後，給予飲水及貓糧，恢復元氣後馬上大聲地喵喵叫，員警不禁被眼前的萌樣給融化，連繫愛心中途之家接手照料，也為這隻「

喵星人」尋找溫暖的家。

南屯派出所警員周以鈞、盧敬勛、聶心奕、李銘城日前執行巡邏勤務，接獲報案稱中彰快速道路上有小動物在上面徘徊，為了防止交通意外發生員警火速趕往，在約4.9K處發現一隻黃色小貓躲在內車道瑟縮發抖，員警立刻將巡邏車停置安全距離處，開啟警示燈在旁警戒，疏導車輛並免碰撞。

員警小心翼翼地靠近小黃貓，但因小貓在穿梭車流中遭驚嚇，不斷對員警哈氣，員警拿紙箱將受驚嚇的小貓放入，欲伸手將牠安置，還不慎遭其抓傷，但擔心若不趕緊安置牠，不但致生用路人交通安全疑慮，性命也堪憂，暫時帶回派出所照護，也還給用路人安全的駕車環境。

員警在接獲民眾報案有小動物在中彰快速道路跑竄，立即趕往現場，見小黃貓在高速行駛的車道旁不斷發抖，員警欲伸手將牠安置，還不慎遭其抓傷，但擔心若不趕緊安置牠，不但致生用路人交通安全疑慮，性命也堪憂，因此員警對小黃貓實施「保護管束」，將牠帶回派出所後並給予飲水及貓糧。

見小貓在派出所大聲地喵喵叫，顯得中氣十足，員警也不禁被眼前的萌樣給融化了，但因貓咪仍是幼貓，員警擔心照顧不周反而讓小貓有生命危險，因此帶往獸醫檢查，確定健康狀況無虞後，請愛心中途之家接手後續照料事宜，替這隻調皮誤闖的貓皇尋找一個溫暖的家。

南屯派出所所長周景彬表示，貓狗等小動物也是寶貴的生命，同仁們救援受困快速道路的小貓，並給予後續完整的照顧，不但拯救牠的生命，也讓用路人行使路權時可更安心。

周景彬同時呼籲民眾，道路遇到的狀況變化多端，行車時凝神專注，若發現有小動物或是其他物品掉落在道路上，千萬不要急轉方向盤或緊急剎車，以免導致車輛失控造成嚴重後果，可採「點煞」讓後車知道前方有狀況，並更小心駕駛

，遇上受傷動物也可連絡動保處救援處理。

(中時 )