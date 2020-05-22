針對中國庶民黨前往台北地檢署按鈴控告中選會，中選會今天嚴正駁斥，有關「中選會在總統大選集體作票」，為不實指控及惡意捏造的假訊息。

中選會表示，單以總統大選為例，中選會及所屬選委會作為選務機關，全力辦好選務工作，投開票所工作人員係依法招募產生，且1／2以上須為公教人員，同時在投開票所負責監票的監察員也是由中國國民黨、民主進步黨、親民黨等依法推派；且在投票、開票時，每個投票所都有前述所指政黨推派之監察員在場監票外，開票時民眾也還可以進行攝錄影，整個過程非常公開透明。

不僅如此，開票完畢後即宣布開票結果，除張貼投開票報告表於投開票所讓民眾周知，隨後即將投開票報告表速送鄉鎮市區選務作業中心進行登載作業，以傳送至中央選情中心計票系統，整個過程都相當嚴謹；即將在6月6日所舉辦的高雄市第3屆市長韓國瑜罷免案之投開票也不例外，但卻有人一再惡意捏造假訊息或有不實指控。

中選會也表示，中選會向以公平、公正、公開辦理選舉及罷免，中國庶民黨指控內容不僅悖離既有選務法令規範，也與選務標準作業及電腦計票程序不符，同時又損及選務機關的信譽及意圖影響選務公正性，顯為刻意捏造、杜撰並散布不實訊息，必須予以嚴正駁斥。

(中時 )