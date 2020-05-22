美股從三月低點以來一路向上，雖然途中仍有顛坡，但從技術線圖上看起來，漲勢還是相當漂亮，華爾街大咖分析師表示，雖然企業第二季獲利恐將出現虧損，不過「市場觀望的現金」與「疫苗問世希望」，將成為美股上漲誘因，他看好標普500年底可望創下新高，上看3,450點。

外媒報導，Fundstrat分析師Tom Lee表示，由於疫情造成各地封城，美國企業第二季獲利恐怕出現虧損，但這不代表股市就該跟著下跌，他認為，「標普500不代表經濟」，事實上透過重啟商業活動、刺激政策及低利率，都將為企業營造良好的復甦環境，並可望進一步推升標普500表現。

Tom Lee進一步指出，標普500指數目前已經突破兩個重要關卡，2,793點與2,934點，意味著出現潛在向上趨勢，為站上3,100點奠定基礎，同時，他更將年底標普500的目標設定在3,450點。

換句話說，Tom Lee認為，美股創低的可能性正在縮小，在市場觀望的現金與疫苗問世希望，將是支撐標普500上漲的兩大誘因。

(中時電子報)