因應「全球無障礙體認日」(Global Accessibility Awareness Day)，Google 特別在官方部落格上公布一些 Android 平台為協助身心障礙人士（亞太地區將近7億的身心障礙者)能無障礙使用網際網路等數位工具的功能。

一、Action Blocks

Google 開發了「Action Blocks」，只要透過手機主畫面上的客製化按鍵就能執行日常任務。使用者只需啟動「Action Blocks」，選擇預載的應用程式，或是直接輸入個人設定，接著為這個客製化按鍵選擇一個圖像，並把它放在手機主畫面上就能完成設定。藉此功能，使用者可以一鍵撥打視訊電話給親朋友好友、查詢天氣等，更為方便。

二、即時轉錄 (Live Transcribe)

即時轉錄應用程式在 2019 年 2 月推出，可免費提供即時語音轉換為文字字幕功能，使聽障人士能夠更容易的進行日常對話。今日則推出了「即時轉錄」的第三次重大更新，包括：(1)

使用者可以設定當自己的名字被叫到時，手機會跟著振動；(2)新增自己常用的詞彙、地點和事物，並增加到「即時轉錄」功能中的選項（即使是字典中不常見的詞彙也可加入）；(3)在已選擇保留的記錄副本中進行搜尋的功能。

三、聲音擴大器 (Sound Amplifier)

「聲音擴大器」能讓 Android 智慧型手機上的音訊可以更加清晰。使用者可以依照個人喜好自行設定，在增強微弱音量的同時又不會過度強化較大的音量。

從現在起，「聲音擴大器」將可與藍牙耳機一起使用，就像是隨身的擴音器般。這表示使用者可以把裝置放在靠近聲源的位置，並在不干擾他人的情況下增加音量。此外，「聲音擴大器」也能用來放大 Pixel 裝置上如 YouTube 和 Spotify 等其他應用程式的聲音。

針對疫情而衍生的遠距教學需求，Google 也在居家遠距教學網站上提供一份特別的「監護人指南（Guardian’s Guide）」，專為學校停課，而必須在家中學習的身心障礙兒童所撰寫的。A11y Project 網站則提供建議給輔助技術開發人員，以及類似螢幕閱讀器等工具的清單和連結，而「監護人的無障礙指南（Guardian’s Guide to Accessibility）」則幫助家長和監護人學習如何使用如語音輸入等無障礙工具。除了這些資源，Google 最近也分享了一系列簡單的訣竅和工具，協助身心障礙學生進行遠距教學面臨到的獨特挑戰，可多加利用。

(科技)