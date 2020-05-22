為了調查國民黨早年取得革命實踐研究院中興山莊土地情形，行政院不當黨產處理委員會今早派員抵達國民黨中央黨部黨史館調閱相關文件資料。國民黨行管會主委邱大展痛批黨產會直接侵門踏戶追殺競爭對手，政治操作意圖太過明顯。黨產會則回應表示，此次檔案調閱已於行前充分告知並獲國民黨同意。

黨產會表示，4月8日舉行革命實踐研究院第3次聽證程序，中國國民黨代表行管會主委邱大展發言強調，中國國民黨內部將相關檔案都保存得很齊全，請黨產會參酌，故黨產會旋於4月10日去函請國民黨提供所述資料，經國民黨4月17日回函要求黨產會「派員攜帶證明文件至本黨查閱」，期間歷經多次公文、電話往返聯繫確認，並於5月14日事先正式去函告知國民黨將於今日（5月22日）應邀派員前往，請中國國民黨備妥相關資料。

黨產會強調，此次檔案調閱已於行前充分告知並獲國民黨同意，對於邱大展主委今日又將本質單純之行政調查泛政治化，大動作通知媒體到場拍攝，並以不實、粗鄙之言語批評干擾調查工作，黨產會深感遺憾。

黨產會呼籲，國民黨應配合政府法規揭露威權統治時期之檔案資料，共同發現真相，誠實面對，方能獲得社大眾信任，並有助於台灣轉型正義之落實。

(中時 )