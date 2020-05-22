羅志祥與周揚青9年情斷後，選在520發出7千字懺情文，企圖挽回與周揚青的感情，對此網紅「鬼才阿水Awater」閱讀完後坦言是「高明的媒體操作」，更點出羅志祥非得將這篇文章公開曝光的「4大關鍵」。

「鬼才阿水Awater」表示羅志祥7千字懺情文，整體雖是低端文字表述，但背後暗藏高明媒體操作，內容重點以兩人首次相識到見父母的時間序為主，因此公開在社群平台上，擁有相當程度戰略價值，他更點出4大關鍵點，一是「建構深愛周揚青的形象」，感情上復合並犧牲身邊花花草草，就能換來上億演藝收入，對羅志祥並不吃虧，二是「挽回女粉絲的心」，看似寫給周揚青的情書，卻也像寫給過去的「豬嫂們」，若粉絲願意重新給機會，演藝事業再起不是夢。

三是「躲在社群的保護傘下」，羅志祥如果開記者會，面對記者犀利提問，除了道歉、落淚鞠躬外，並沒有任何實質效果，倒不如躲在安全的網路後，發出內容等待事件鋒頭過去，四則是「對合作廠商與節目單位喊話」，只要有人願意找他做合作，那怕價格只有過去三成，依舊是能荷包滿滿。

「鬼才阿水Awater」更點出將這篇7千字懺情文公開在網路上，除了直球對決替羅志祥打贏第一戰之外，更透過情感拉扯有望挽回周揚青，即便無法復合也能好聚好散，避免有更多秘辛被女方爆出來，在公關危機操作上是成功的，不過由此也可證實羅志祥是個自私的人，行為模式背後只有利己，最後不忘強調：「「投資渣男有去不回，交往前請詳閱說明書」。

(中時電子報)