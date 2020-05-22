智原(3035)宣布，已成功與客戶合作開發多項新興顯示器ASIC(客製化晶片)，晶片應用包括了4K/8K超高畫質投影機、微投Pico顯示裝置、車用AR擴增實境抬頭顯示器等，智原今股價逆勢走揚，開高震盪，盤中站穩約1%的漲幅表現，站穩所有均線。

智原第一季受到新冠疫情衝擊，單季每股獲利0.16元，為近7個季度以來低點，展望第二季，智原估營收季成長3~5%。

智原ASIC與IP解決方案涵蓋製程從130至14奈米，滿足初階到高階顯示裝置的多元需求。智原的顯示介面IP利用實際系統進行電路的設計與驗證，讓設計工程師更輕易地將IP或子系統整合進系統單晶片中並降低設計風險。此外，為因應各種顯示裝置的特殊需求、更高頻寬的影像傳輸與成本最佳化，智原也提供傳輸介面組態修改、多組介面共用IO以及縮小記憶體面積等客製化服務。

智原營運長林世欽表示，十年多來智原的ASIC服務和IP解決方案已被多家顯示器大廠陸續採用，藉由智原多年的經驗、豐富的解決方案服務與多達十年的產品支援，智原在業界具有獨特的定位，除了能夠協助客戶開發優質的顯示設備，並同時支援產品的永續性需求以取得市場上的成功。

此外，智原也釋出完整的顯示介面IP矽智財解決方案，包含MIPI、V-by-One及LVDS，除了支援上述顯示應用範疇，也適用於AR/VR與穿戴裝置等顯示設備內的微機電系統(MEMS)及液晶顯示元件。

(時報資訊)