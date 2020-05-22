專業特用化學材料通路商崇越電(3388)今天股東會通過每股配息3.6元，董事長潘振成表示，儘管公司在醫療、散熱及5G材料接獲新訂單，希望彌補其他產品下滑，但受新冠肺炎疫情影響，難以預估全年狀況，保守看待今年營運。

崇越電通今天舉行股東會，公司長期專注於Silicone及特殊關鍵材料和設備銷售，提供材料+設備的解決方案，主要國際大廠包括Shin-Etsu Chemical(信越化學)、Dow Sil(陶熙)、MPM(隸屬韓國KCC集團)、Wacker(瓦克)，以及大陸廠商：埃肯(挪威Elkem集團)、新安化工、浙江合盛、東岳等。

由於Silicone是以SiO2為基礎材料精煉而成之化學聚合物，屬於特用化學品，具有無毒、環保、耐候性佳、耐高低溫、耐燃、優異電器特性及化學安定性等優越化學特性，廣泛應用在各種產業，讓公司營運不易受單一或少數產業景氣循環影響。

儘管有新冠肺炎疫情影響，崇越電因在醫療材料(呼吸面罩、氧氣管、導尿管等)、因應居家工作/遠距教學/視訊會議的散熱材料，以及5G材料如手機、基地台電線纜、散熱材料應用、PCB板PPO樹脂粉體添加等產品需求增溫，第1季合併營收17.61億元，年增1.73%，營業毛利3.02億元，年減0.1%，合併毛利率17.15%，年減0.49個百分點，稅後盈餘8427萬元，年增5.09%，每股盈餘1.14元；前4月合併營收24.27億元，年增2.67%。

潘振成表示，今年保守看待營運，將持續擴大因疫情明顯受益產業、未來國家政策重點產業如大陸新基建7大產業(5G基站建設、新能源汽車充電樁、大資料中心、人工智慧、工業互聯網、特高壓、城際以及城軌交通)、ADAS散熱材料及其他特殊應用如船舶防蝕塗料等，維持營運成長。

崇越電2019年合併營收77.72億元，年減9.04%，營業毛利13.17億元，年減19.88%，合併毛利率16.95%，年減2.3個百分點，營業淨利5億元，年減22.59%，稅後盈餘3.75億元，年減18.88%，以增資後股本7.4億元計算，每股盈餘5.1元。

今天股東會亦完成獨立董事補選，由李孟修當選。

(時報資訊)