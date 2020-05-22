眾人也攜手種下500棵的烏來杜鵑，一起為維護生物多樣性盡一份心力。（吳康瑋攝）

今天是522國際生物多樣性日，新北市政府農業局與台灣自然保育基金會、行政院農業委員會林業試驗所合作，以「感謝有你，家金「樹」喜」為主題，在瑞芳區台灣原生植物保種中心種下20棵鐘萼木及500棵烏來杜鵑，一起為維護生物多樣性盡一份心力。

台灣自然保育基金會董事長洪士琪表示，台灣原生植物保種中心是台灣自然保育基金會為推廣台灣原生植物及森林保育重要性，而與林業試驗所共同成立，他說，為感謝防疫人員的付出及大家對新北市防疫基金的捐助，因此在國際生物多樣性日，透過農業局及林試所的協助，與中國佛教會理事長暨土城慈法禪寺主持淨耀大和尚、中華佛教青年會理事長開善法師、華電聯網股份有限公司謝明燁副總經理、正隆股份有限公司李春和協理、中興工程顧問股份有限公司陳伸賢董事長、林裔綺議員、瑞芳區王坤南區長、里長及當地志工等逾百人，共同種下冰河期孑遺下來的台灣國寶級植物、國際自然保護聯盟（IUCN）名錄所載之瀕危物種且曾是瑞芳地區的代表樹木鐘萼木，今年更將在保種中心種植四照花、黃土樹等台灣原生種喬木1,000株。

農業局長李玟現場也致贈感謝牌給與會的各單位，感謝他們對新北防疫基金及植樹綠化的支持，他表示，市府今年植樹推廣計畫以「智能、保育、國際參與」為主軸打造本市植樹願景。除鼓勵民眾參與植樹外也積極護樹，並推動「樹木智能科技健檢」，以應力波檢測提升樹木的診斷效率及準確率。

李玟指出，為維護生物多樣性，市府自1月起即邀集保育志工欣賞生態電影「黑熊來了」，讓民眾重視棲地保育問題，4月是雷公蛙野放活動、5月則是本次鐘萼木等原生植物種植，日後更將由艷紅鹿子百合及秋螢復育接棒，一同為維護生物多樣性努力。

農業局也指出，新北市是台灣第一個響應聯合國「兆樹計畫(The Trillion Tree Campaign)」的政府機關，並且一直持續將本市的植樹成果登錄於該計畫官網，不僅讓全世界看到新北有高達76％、六都第1的森林覆蓋率，亦展現林地增加面積也是全國第1的好成績。

農業局提醒民眾，若想瞭解後續植栽種植情形及相關植樹活動，可透過活動網站瞭解，讓大家共同為台灣的生物多樣性努力。

(中時 )