西南氣流22日豪雨狂炸全台，台南雨勢驚人，讓一家住戶出現「滿地蟻屍」恐怖景象。當地一名民眾的家中遭飛蟻入侵，最後全部死在地板上，看照片，地面滿是密密麻麻的蟻屍， 估計至少上萬隻，網友看到照片直呼：「起雞母皮了」。

上隻飛蟻入侵民宅，網友驚呼：起雞母皮了。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社）

原PO在在臉書社團《台南爆料公社》發文：「有人家現在像我家一樣嗎？三更半夜的，難怪我兒子喊救命。」，從原PO貼上的4張照片可見，白色的地板上都是滿滿的飛蟻屍體，估計至少上萬隻，光看照片就讓人雞皮疙瘩掉滿地。

其他社友看到照片留言說「起雞毛了」、「小時候，只要看到這種『大水尾蚜』就知道要下大雨了..所以長輩們都會叫我們趕快關門窗，因為牠們會吃家裡的木製傢俱」、「這個很噁心…… 只要有光會全部衝進來」。

原PO所謂的「飛蟻」就是白蟻，通常會在空氣濕度85%的高溫飛出交配，此時又是下雨前夕，所以又名「大水螞蟻」，翅膀很容易掉落，這時白蟻就會尋找木頭部分開始築巢，若在住宅內木製家具就會被蛀蝕，被視為害蟲。

(中時電子報)