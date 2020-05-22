國民黨立委陳以信今天在立法院國是論壇指出，蔡總統這次就職演說提到兩岸相關部分僅約300字，是20年來所有總統就職演說中最短的，而這次這次提到「和平」與四年前不同，毫無機制、互信、共享及使命；他敬告蔡總統為了台灣與中華民國，「兩岸和平、台海穩定」的目標，只容成功不容失敗。

陳以信表示，蔡總統520演說中，兩岸相關部分僅約300個字，是四年前一半，更是20年來所有總統就職演說中最短的。可能代表兩岸關係在蔡總統心目中，愈來愈不重要，但事實上兩岸關係卻愈來愈危險。蔡總統所說的「和平、對等、民主、對話」，處理複雜的兩岸關係遠遠不夠。

陳以信比對兩次就職演說內容，認為蔡總統這次沒說出口的，比說出口的還精彩。四年前，蔡總統雖然不提九二共識，但提到九二認知、九二事實。他指出，承認兩岸兩會曾在1992年達成共同認知與諒解，表示願意尊重這個事實。當時她向對岸釋放善意，但四年後善意通通不見，取而代之的是擴大的分歧、對立與變局。

他指出，四年前蔡總統提到的「和平」有策略、有步驟、有方法。她說兩岸要有溝通機制，要能建立互信，必須利益共享，台灣要做「和平的堅定維護者」，要做「和平的積極溝通者」，她會致力維持兩岸和平穩定。不過四年後的「和平」，沒有機制、沒有互信、沒有共享、沒有使命。蔡總統的和平，只剩一句口號，變成一種空談。

陳以信強調，最嚴重的是，蔡總統在領土主權上改採模糊立場。四年前她承認有責任捍衛中華民國的主權和領土，強調對東海與南海的領土主張。四年後東海南海都不再提，領土主權立場模糊，取而代之的是台灣價值的修憲，為兩岸關係埋下不可測知的風險。

(中時 )