三重碧華國小通學廊道改善後（工務局提供／戴上容新北傳真）

新北多間學校通學道路寬窄不一，學童常冒險走在車道。新北市工務局推動專案，改善校園人行道路；三重區域繼三重、重陽國小改善後，碧華國小及厚德國小通學廊道近日也完工，工務局表示，今年預計改善15所學校，讓學子們更安全外，也讓民眾及商家共享舒適的人行環境。

三重區人口繁多，而碧華國小及厚德國小均位於三重區交通、公園等鬧區，市府因應高齡化社會來臨、保障學童通學安全等需求，陸續展開人行道改善工程，今年預計可改善15所學校，保護民眾「行的安全」。

工務局表示，碧華國小臨近捷運徐匯中學站，鄰近新北高中、碧華國中外，也靠近慈化公園及碧華寺，來往人流多，工程增加人行道透水面積、無障礙通行道外，也調整人行道配置，將電箱、燈桿、號誌桿及路樹一併遷移至設施帶，並將7支電桿下地，讓天際線更乾淨明朗。

工務局指出，另將厚德國小既有人行道翻新及拓寬、預埋纜線下地共同管道，並同樣將障礙物移入設施帶，整併原人行道上的路樹，加強環境綠化，提昇整體市容景觀，另將厚德國小旁的自強陸橋使用率拆除。

工務局長詹榮鋒表示，城市建設達成第一步「減法」，在推動新的「加法」建設上才能更順暢，也能藉此帶動整體城市美學，給市民更美麗、安全的居住空間，市府升格以來，已陸續改善18所學校周邊人行道，拆除21座使用率低的陸橋。

(中時 )