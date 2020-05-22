台股今開低殺低，加權股價指再度跌破年線、萬一等長多重要關卡外，盤中連5日線與10日線都相繼失守，在蘋果供應鏈三劍客，包括台積電、股王大立光與鴻海等帶頭拉回，而被動元件、矽晶圓、PCB與IC設計等族群也表現不佳下，使盤勢上檔承壓，迄上午11：33的指數暫報大跌163點，為10844點，跌幅1.49%，成交1166億元。

相對台股大跌，新台幣兌美元在匯市就顯得老神在在，呈現震盪趨堅格局。新台幣兌美元匯價周五甫開市暫報29.97元，貶值2分，但這也是今天早盤的最低點，之後新台幣匯率持穩上揚，最高一度來到29.935元，小幅升值1.5分，迄上午10：45仍暫報29.949元，微幅升值0.1分。

新台幣相對強勢，顯示即便外資短線在台股大肆調節，但資金似並未大舉匯出，仍在場外停、看、聽伺機而動，顯示台股後市並未過分悲觀，在國家隊法人逢低護持意願仍濃厚下，業內預期短期盤勢不排除續在季線與年線，上下約500點的大區間來回游走，而個股依題材表現仍是大盤特色。

(工商 )