在新款低價iPhone SE的促進下，蘋果今年4月在大陸的業績繼續回升。根據CINNO Research的數據，蘋果4月在陸賣出390萬部iPhone，較3月的156萬部增長160％。

蘋果今年年初曾經因為新冠疫情暫時關閉了大陸的門市，導致銷量驟降。後來在大陸逐步復產復工後，蘋果零售店又重新開張。不過，分析師還是警告，這家科技巨頭可能在大陸這個最重要的市場面臨一些挑戰。

多方匯總的數據顯示，蘋果自從今年2月以來的情況越來越好。受關店影響，iPhone今年2月在中國的銷量較去年同期驟降60％。到3月中旬，中國的所有門市都已經重新開放。

根據市場研究公司IDC的數據，蘋果4月的sell-in出貨量約為300萬部，約較上月增長約30％。sell-in出貨量指的是蘋果賣給大陸零售合作夥伴的iPhone數量，可以用於衡量未來需求。

此外，據電商技術和營銷公司WPIC的數據，蘋果今年4月通過天貓官方旗艦店銷售的產品金額年增長40％，達到1.274億美元。通過天貓實現的iPhone銷售額則月增33％，超過8,000萬美元。

與此同時，還有跡象顯示蘋果的服務營收有所好轉。根據應用開支追蹤公司Sensor Tower的數據，今年4月的這一數字為15.3億美元，月增7％。

多項數據都表明，蘋果在中國的業務逐漸向好，但分析師警告稱，該公司今後幾個月可能面臨阻力。蘋果今年4月中旬發布了第二代iPhone SE，隨後在大陸開售。這款產品起價為人民幣3,299元。

CINNO表示，雖然iPhone SE今年4月末才上市銷售，但卻占到4月蘋果390萬部iPhone總銷量的24％。但一位分析師表示，這一數字可能未必能夠反映需求。

此外，還有人擔心疫情可能在今年剩餘時間內對大陸經濟構成衝擊，從而影響消費開支。IDC研究經理Will Wong說，「我發現需求沒有供應強」。他說，形勢依然嚴峻，不光是蘋果，所有智慧手機廠商都是如此。蘋果當前形勢之所以嚴峻，是因為經濟環境還沒有那麼好，消費者的情緒也沒有恢復到正常水平。

他還補充道，消費者可能選擇中低端機型。蘋果在這一檔次的唯一一款產品就是iPhone SE，而小米或華為等企業卻可以通過低價產品吸引消費者。「用戶之前可能考慮購買蘋果，但他們現在可能選擇更加物美價廉的華為。」

此外，如果蘋果不推出5G手機，消費者就有可能選擇其他廠商的產品，或者等待蘋果推出新機型後再購買。

(工商 )