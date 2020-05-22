受COVID-19疫情的影響，手機攝像頭上游供應鏈，在2月出現了短暫的停工停產，僅靠春節加班人員維持正常生產。中國本土市場在3月份開始好轉，產能逐漸恢復到年前的狀態。但是疫情帶來的衝擊，直接導致消費需求疲軟，消費者收入下降，購買慾望不足。根據群智咨詢（Sigmaintell）數據顯示，2020年第一季智慧型手機出貨量約為2.53億隻，年減17％，其中中國本土市場衰退幅度更高達44％。

手機上游的攝像頭供應鏈，同樣出現了大幅下滑的問題。根據群智咨詢（Sigmaintell）在疫情前預計2020年全球智能手機攝像頭傳感器出貨有機會達到55億顆。疫情蔓延至全球後，樂觀估計6月歐美市場開始復甦後，今年全球智能手機攝像頭傳感器出貨約50億顆，年成長5％。

在疫情爆發之初，整體供應鏈還處在供應緊張及大規模擴產擴線的趕工生產狀態。根據群智咨詢（Sigmaintell）數據顯示，2020年第一季全球手機攝像頭傳感器出貨量約為14.1億顆，其中智慧型手機攝像頭傳感器出貨量約為12.9億顆，年增約37％。根據目前整機的需求來看，第一季度的攝像頭供應量主要應用於第二季整機的生產及組裝。但是4月開始，終端開始下調需求，供應鏈出現砍單現象。與此同時，疫情爆發前，上下游都對攝像頭傳感器市場需求非常看好，所以很多代理商在此時都有大批量的囤貨，建立了大約1～2個月庫存。在需求大幅下滑和供應鏈庫存大的雙重壓力下，第二季的攝像頭傳感器出貨量將會進一步走低。

(工商 )