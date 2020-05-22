立委何欣純22日協同台北火車站微風廣場的小店家，共同召開記者會，集體控訴微風集團不僅沒有將政府（台鐵）的紓困金發給他們，而且在爭取紓困過程中百般刁難，甚至揚言想要解約的店家就要付出數倍的違約金。

對此，何欣純具體要求交通部與台鐵局。第一，針對各站承租促參業者第一線之店家，於一周內依據廠商簽署承諾書內容「主動進行查對」，並依相關規定辦理。第二，交通部、台鐵局「對於此次未能確實執行政府紓困之廠商」，對於未來續約等相關機制，應儘速提出各項檢討。

對於本次紓困背景，何欣純說明，台鐵因受疫情影響，不僅旅客運量大幅下滑，台鐵各車站的人流更是慘不忍睹，以台鐵今年2、3月旅客人次統計，分別為1,524萬6,902人次，以及1,498萬7,108人次，相較於去年同期分別減少近376萬及518萬人次，下滑幅度分別達20％、26％。

何欣純指出，台鐵局招商經營包括商店、停車場、廣告、促參等項目，與台鐵局直接簽約的總計379家，其中台北、南港(ROT、BOT)、板橋、新左營、松山、萬華等七大站體是以促參方式，以OT、ROT、BOT的模式，委託得標商來經營，而台北車站就是由微風場站開發公司得標，其大股東就是社會所熟知的微風集團，與台鐵局的合約期間到2025年4月，也就是所謂的「二房東」，然後再招租下游店家與廠商。

何欣純表示，交通部針對台鐵各場站的店家爭取編列紓困預算，協助店家在最艱困的時刻能夠度過難關，對於379家車站店家，紓困計算期間為今年4～6 月，針對租金及定額權利金予以補貼，金額共計1.25億，並且要求二房東簽署承諾書，同意50％以上的金額提供承租店家補貼。其中微風也簽署承諾書，台鐵局5月18日核定金額736萬5,216元、並在20日撥付4、5月補貼款給微風。

小店家控訴，微風從3月底就說要紓困，直到現在台鐵局的錢終於來了，但微風面對第一線廠商有關紓困款項的詢問，不但採取規避、對於「保底抽成」更採取強硬的態度，甚至還要承租店家同意微風不合理的要求。

何欣純認為，這波疫情影響的是百工百業，尤其靠著人潮流量來做生意的車站承租店家，不管是停車場、餐飲業、伴手禮業都受到很大的影響，台北車站身為國內最大車站，更是台灣具有國際指標性的車站，現在又有承租廠商出面陳情，因此具體要求交通部、台鐵局儘速改進，一周內查對廠商執行紓困狀況，並對於不合作廠商，予以檢討。

(工商 )