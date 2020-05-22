吸引疫後全球觀影人潮回籠，好萊塢7月全面開演，派出奧斯卡影帝羅素克洛打頭陣！美國戲院解封後，首部好萊塢大片《超危險駕駛》 已排定於7月1日上映，預計在逾8,000個銀幕上映，打破有史以來新片在全美發行銀幕數量，台灣也將與全美同步上映。

這是與美國影院協會（NATO）協商討論後所做出的決定。此前，《STAR WARS：天行者崛起》上映螢幕數約4,406個銀幕，《復仇者聯盟：終局之戰》上映約4,600個銀幕。

驚悚動作片《超危險駕駛》由奧斯卡金獎影帝羅素克洛（Russell Crowe）領銜主演，描述一名年輕媽媽瑞秋在錯誤時間向錯誤的人按了喇叭引來殺身之禍，由羅素克洛飾演的神祕惡煞決定陰魂不散地糾纏她，要讓瑞秋和身邊的親友付出慘痛代價。 《超危險駕駛》找來《搶錢家族》(The Joneses)、《倫敦呼叫》(London Town)導演德瑞克波堤（Derrick Borte）執導，並由曾執筆《赤眼玄機》(Red Eye)、《恐怖社區》(Disturbia)等懸疑驚悚傑作的卡爾艾斯沃斯(Carl Ellsworth)操刀劇本，卡爾艾斯沃斯近期被延攬成為經典電影《小精靈》(Gremlins)重開機版的編劇。

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