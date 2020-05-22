大陸兩會於今日召開，財政部預算報告指出，大陸國防支出部分為12680億元（人民幣，下同）。《新華網》報導稱，今年國防預算增加幅度為6.6％，創下多年增幅新低。

報告指出，軍費將圍繞更好服務黨和國家大局，重點保障國防支出，支持國防和軍隊現代化建設。加快推進軍民融合深度發展，做好資金保障，健全配套政策。完善優撫安置政策，支援退役軍人服務保障體系建設，切實保障好退役軍人待遇。支持中國特色大國外交,主動參與全球經濟治理變革。

在兩會前，解放軍曾不斷透過媒體呼籲，希望2020年國防預算至少維持或超過2019年7.5％的增長率，也就是至少能達到1兆2790億人民幣國防預算水準。

大陸國防預算自2016年起，每年預算增幅速度開始從兩位數跌落至個位數。2016年大陸國防預算為9543億元，較2015年增幅7.6％；2017年國防預算為1兆200億元，增幅7％；2018年國防預算為1兆1069億元，增幅為8.1％；2019年國防預算1兆1898億元，增幅7.5％。

(旺報 )