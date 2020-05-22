豪雨狂炸南部 雨量前三都在屏東 11:592020/05/22 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 谷佳聯絡道路因落石阻道、無法通行。（翻攝畫面／林和生屏東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 谷佳聯絡道路因坍方阻道，警方隨即啟動交管。（翻攝畫面／林和生屏東傳真） 因滯流鋒面南移，中央氣象局發布南部地區豪雨警報，屏東山區22日起雨勢不斷，根據雨量累計資料，從今日零時至上午11時，春日鄉大漢山測站累積雨量350毫米，泰武鄉西大武山也有285毫米，警方前一晚便啟動柔性勸導，要求山區居民進行預防性撤離，上午已有霧台鄉阿禮村2村民下山依親。 因山區強降雨也造成山區坍方不斷，里港警方發現，於三地門鄉德文段谷佳聯絡道路4.2Ｋ處，因落石擋道，員警隨即出動交管，並聯絡相關單位進行移除。 (中時 ) #山區 #雨量 #豪雨 #警方 #毫米 也許您會感興趣 推薦閱讀 梅雨鋒面這天最恐怖 降雨熱點曝光 08:162020/05/20 生活 工程師來台中修機械車輛沒電 暖警即刻救援助返家 09:422020/05/20 社會 西南氣流發威 明這波降雨最高峰！各地嚴防豪大雨 20:552020/05/21 生活 氣象局最新預測出爐 一張圖讓人驚呆：南部慘了 21:322020/05/21 生活 大雨來襲 台南22日上午5點更新上班上課訊息 21:392020/05/21 生活 雨彈襲南部 高雄3山區停班課 04:102020/05/22 社會新聞 強降雨最高峰 今嚴防豪大雨 04:102020/05/22 社會新聞 狂風暴雨襲台 雨炸南高屏！20縣市豪、大雨特報 03:522020/05/22 生活 梅雨鋒面長兩顆「豪雨製造機」 賈新興曝位置 09:512020/05/22 生活 屏東升級超大豪雨特報 驚人時雨量曝光 11:072020/05/22 生活 生活熱門新聞 運來了！命理師：這3生肖520後財運最旺 - 生活 不斷更新》豪雨暴襲全台 停班停課一覽表 - 生活 致災性降雨何時結束？吳德榮曝滯留鋒離台日 - 生活 梅雨季見這大不妙 鄭明典曝超危險 - 生活 越晚雨越大！高雄市府宣布明天這三區停班停課 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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