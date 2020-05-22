谷佳聯絡道路因坍方阻道，警方隨即啟動交管。（翻攝畫面／林和生屏東傳真）

因滯流鋒面南移，中央氣象局發布南部地區豪雨警報，屏東山區22日起雨勢不斷，根據雨量累計資料，從今日零時至上午11時，春日鄉大漢山測站累積雨量350毫米，泰武鄉西大武山也有285毫米，警方前一晚便啟動柔性勸導，要求山區居民進行預防性撤離，上午已有霧台鄉阿禮村2村民下山依親。

因山區強降雨也造成山區坍方不斷，里港警方發現，於三地門鄉德文段谷佳聯絡道路4.2Ｋ處，因落石擋道，員警隨即出動交管，並聯絡相關單位進行移除。

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