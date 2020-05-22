台灣高鐵公司因應新冠肺炎疫情造成運量大減4成，5月18日進行第2波減班，但尖峰時刻只剩2班車，大批民眾擠在月台與車廂，被批評是製造防疫破口，高鐵表示，5月25日起每周一至周四晚間6時10分，自南港站增開1班南下列車，並配置6節自由座車廂，以加強服務通勤時段的旅運需求。

高鐵指出，由於近期運量遭疫情衝擊，檢視各時段與車次乘載狀況後，5月18日起實施第2階段短期班表調整，並同步針對班次調減時段內部分車次，適度增加自由座車廂配置數加強服務旅客。高鐵公司觀察旅客搭乘狀況，發現通勤時段運能雖能滿足旅客需求，但部分旅客尚未熟悉自由座車廂配置調整，導致部分自由座車廂較為壅擠狀況，未來會加強分流。

此外，國內疫情持續趨緩，民眾生活漸漸恢復正常，高鐵公司表示會持續進行滾動式檢討，機動調整班表，兼顧大眾運輸便利性與營運資源有效運用。

(中時 )