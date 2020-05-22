◎西南氣流加鋒面雙重影響 南部嚴防豪雨成災

天氣即時預報臉書專頁表示，今(22)日受西南氣流及梅雨鋒面雙重影響，截至早上7時50分，「屏東大漢山」累積雨量已達209mm，居全台之冠。

◎中市酒店舞廳有條件開放 最快6月1日復業

台中市酒店、舞廳停業快兩個月，終於要解禁了！新冠肺炎疫情逐漸趨緩，台北、台南、高雄等地酒店陸續解禁，台中市府防疫不鬆懈，經審慎評估，副市長令狐榮達22日在市議會答詢時宣布「有條件」解封台中市91家酒店與舞廳等有人陪待的營業場所，5月25日開始開申請，業者須備妥防疫切結書、復業申請書及公安認證等三類文件提出申請，經市府完成審查後復業，市府聯合稽查小組將不定期抽查，要求業者落實公安及防疫措施，最快6月1日起復業。

◎地下匯兌業者遭搶3950萬 黑幫大哥郝廣民遭起訴

台北市信義區發生地下匯兌業者遭搶3950萬元，警方逮捕王嫌等3人並起出贓款，但其中3000萬不翼而飛。檢警經由林姓搶匪口中得知幕後主使者是幫派份子郝廣民，將他拘提到案並向法院聲押獲准，台北地檢署22日依加重強盜罪起訴郝。

◎游否希重啟直播主身份 放話「這次不只買奧迪！」

知名Youtuber 游否希向來以瘋狂行徑、勁爆言行在網路上備受矚目，與草爺、吃屎哥等人的爭議更是引起廣大關注，如今已自立門戶當起老闆的他，除了持續創作影片外，今日也宣布重啟直播老本行，回歸Up直播當起直播主，以買法拉利為目標。

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(中時電子報)