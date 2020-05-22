6名黨產會工作人員，上午拖著一只行李廂，前往國民黨中央調閱國發院土地資料，並有3名便衣員警在旁盯場。（趙婉淳攝）

6名黨產會工作人員，上午拖著一只行李廂，前往國民黨中央調閱國發院土地資料。（趙婉淳攝）

黨產會日前函文給國民黨通知要調閱資料。（趙婉淳攝）

黨產會日前函文給國民黨通知要調閱資料。（趙婉淳攝）

黨產會今天前往國民黨黨史館調閱國發院（革實院）土地資料，行管會主委邱大展表示，黨產會上次聽證會出示的資料，土地面積數字錯誤百出，此次前來調閱資料，形同孫悟空到花果山「撒一泡尿」，來宣示管轄範圍，更抨擊黨產會欲「一魚四吃」，除抹黑國民黨、元利建設外，也超前部署打台北市長柯文哲，更在520內閣改組前夕，急於向主子表功，結果反而自曝其短、黔驢技窮。

黨產會認為北市木柵路的國發院土地涉及國民黨不當黨產，曾呼籲北市府緩發建照給向國民黨買地的元利建設，北市府仍「依法發照」。黨會產提出調查報告，今年4月8日邀國民黨、元利建設、當年賣土地給國民黨的葉家代表、專家學者等舉行第三次聽證會。

6名黨產會工作人員，上午拖著一只行李廂，前往國民黨中央調閱國發院土地資料，並有3名便衣員警在旁盯場，國民黨則嚴陣以待，全程開放媒體採訪，為求謹慎，行管會主委邱大展一見到黨產會工作人員，便要求他們「別畏畏縮縮」，出示身分證，黨產會秀出工作識別證，填寫完資料後，邱再三確認，並提醒「戴手套」才能清查。

一開始清查時，由於資料龐雜，黨產會一度要求國民黨把所有資料一次攤開，邱大展嘲諷，「黨部窮困空間小，資料擺不下」，黨產會擔憂佔用大家時間，邱回「我們會陪你」。

邱大展在黨產會抵達前受訪表示，3年前黨產會召開2次聽證會，今年4月8日再次舉辦聽證會，時間倉促，抨擊黨產會欲「一魚四吃」，首先此案已經法院三審定讞，這是黨產會一貫抹黑國民黨伎倆。

邱大展說，其次，今年2月20日元利建設申請革實院土地建照，台北市長柯文哲認為無弊案因此核發給元利建設，黨產會因而暴跳如雷召開聽證會，超前部署打柯文哲；第三，元利建設準備推出建案，黨產會以此抹黑元利建設，影響其未來銷售；最後，黨產會急於在520內閣改組前，做出成績向主子表功。

邱大展指出，黨產會欲清查國民黨在民國39年的預算書，但過去國民黨家大業大，雖然中央黨部有總預算書，但各單位的預算交由各單位自行保管，更何況經過70幾年，革實院怎麼會保管當年業務支出的資料，簡直匪夷所思，呼籲黨產會必須看到全貌，否則解讀都是錯誤的。

邱大展解釋，黨產會認為國民黨的財務報表上有虧損，就沒錢買土地，實際上，買房子的錢佔整體預算不到1％，就如同新婚夫婦雖然沒錢，仍要購屋，因為知道沒房子的話，未來生活困難。

(中時 )